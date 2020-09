Thierry Neuville voit Ott Tanak gagner en Estonie : "Terminer devant Sébastien Ogier !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et tous ses petits camarades du Championnat du Monde des Rallyes seront de retour sur les spéciales, dès vendredi soir, après près de six mois de pause imposée par la pandémie de coronavirus.

Sur les routes du Rallye d'Estonie, où son coéquipier Ott Tanak, le Champion du Monde en titre, fera office de grand favori, Thierry Neuville essaiera avant tout de faire une bonne opération dans l'optique de la lutte pour le titre mondial.

"Ce Rallye d'Estonie, c'est une épreuve très rapide, avec des routes assez larges avec quelques parties plus étroites, où cela va sans doute beaucoup se creuser avec la météo rencontrée lors des reconnaissances : il a beaucoup plu !, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Estonie. Je pense que les routes seront assez souples et que ce sera très creusé lors du deuxième passage. On a essayé de prendre de bonnes notes, et sur un rallye ultrarapide comme celui-ci ce sera primordial pour pouvoir aller vite et être en pleine confiance. Nous espérons être bien préparés et partir à l'attaque tout de suite."

"Sur ce genre de terrain (assez similaire à celui du Rallye de Finlande, ndlr), on a progressé, clairement, a repris le vice-Champion du Monde. Notre pointe de vitesse semble supérieure désormais. Mais c'est un profil différent, cela ressemble encore un peu plus à la Pologne, et en Pologne, on a toujours été rapide. On peut s'attendre à un bon week-end, mais avec notre position sur la route (la troisième, derrière Sébastien Ogier et Elfyn Evans, ndlr) et en fonction des conditions, cela pourrait être un rallye difficile. On espère qu'il pleuvra encore un peu dans les jours à venir pour que la route soit bien humide et qu'on ait moins de désavantages."

"Il va aussi falloir se concentrer sur Sébastien Ogier ce week-end, a ensuite souligné Thierry Neuville. Lui et moi, nous sommes les seuls à n'avoir quasiment aucune expérience ici. Tous les autres ont participé à ce rallye lors des dernières années, ils auront sans doute un avantage par rapport à nous. Et Ott, il est chez lui, sur des routes qu'il connaît très bien. Il faudra donc rester concentré sur Sébastien qui est en tête du championnat, et on a vingt points à rattraper. Notre objectif sera de terminer devant lui."

"Ce sera sans doute le rallye le plus difficile pour nous en cette fin de saison, a conclu TN. Avec aussi peu de rallyes au calendrier et pas le moindre droit à l'erreur, il faut avoir aussi un peu de chance, et ne pas avoir de crevaison ou de souci mécanique. Mais nous sommes prêts au maximum, on a eu assez de temps pour préparer tout ça. On a envie de redémarrer cette saison avec un bon résultat. Mon pronostic ? Trouver le vainqueur, c'est assez facile, je mise sur Ott. Ensuite, difficile à dire... Si la route est sèche, Craig Breen sera très rapide. Mais j'espère que ce sera Ott, puis nous, puis Sébastien Ogier !"