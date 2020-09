Thierry Neuville vise les 30 points en Turquie : "On en est capable"

La cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) se tiendra dès vendredi à Marmaris, en Turquie. Cette épreuve est considérée comme la plus exigeante de la saison, entre parcours difficile et soleil de plomb.

" C’est clair qu’en terme de championnat pour nous, il a falloir viser les 30 points. On a envie d’être de retour sur le podium et d’engranger un maximum d'unités. On sait qu’on en est capable mais il faut que tout se passe parfaitement bien. Le vendredi soir va être décisif pour les positions sur la route le samedi et le dimanche. On va essayer de partir très vite dès le début tout en gérant notre course en prenant la tête et en essayant de la garder jusqu’à la fin. "

Il reste 3 épreuves, 3 rallyes qui vous conviennent, il faudra un concours de circonstances favorables pour encore penser au titre ?

" Il en faut c’est sûr. Maintenant les statistiques ne sont pas très positives quand on regarde qui a gagné 3 rallyes d’affilée dans le passé du rallye, je ne sais pas si ça s’est déjà produit, peut-être avec Loeb à l’époque. Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes et avec de la réussite ça peut passer. Maintenant des courses peuvent encore être ajoutées au championnat et ça augmentera nos chances de titre.

Il y a aussi le titre constructeur, tout va être important."