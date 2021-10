Thierry Neuville, vainqueur en Catalogne après être passé tout près de l'abandon : "Beaucoup de stress et d'énervement !"

Thierry Neuville est passé tout près de la catastrophe et de l'abandon avant le départ de la dernière spéciale du Rallye de Catalogne, qu'il avait dominé de la tête et des épaules, à cause de problèmes techniques sur sa Hyundai i20 Coupé WRC.

Le pilote belge a finalement réussi à démarrer et à aller décrocher sa quinzième victoire en WRC, mais il se serait bien passé de ce gros moment de stress.

"J'ai eu beaucoup de stress, mais on a tout de suite réalisé que notre problème était bien connu, et on savait qu'avec un peu de chance, la voiture pouvait redémarrer après une petite pause, a révélé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. Cela n'a pas été le cas, mais nous avons été rassurés quand on nous a dit que si on la poussait, elle démarrerait. Cela a heureusement été le cas, et on a aussi pu compter sur l'aide des commissaires au regroupement. Heureusement, elle a démarré du premier coup, sinon cela aurait la fin de la course pour nous. Ce problème, on le traîne depuis longtemps, et j'étais assez confiant. Mais on ne sait jamais ! C'est beaucoup de stress et d'énervement. La voiture a ensuite bien marché dans la Power Stage, et on s'est régalé dans l'auto tout au long du week-end. C'était le dernier "vrai" rallye sur asphalte avec ces voitures fantastiques, on en gardera de bons souvenirs pendant très longtemps. C'était un réel plaisir. Notre objectif sera à nouveau d'aller chercher la victoire à Monza. On ne joue plus aucun des deux titres, on en profite !"