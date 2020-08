Thierry Neuville, vainqueur du Rallye d'Alba : "De très bonnes sensations !"

Thierry Neuville a renoué avec la compétition - et avec la victoire - dimanche sur les routes du Rallye d'Alba.

Plus de quatre mois après le Rallye du Mexique, la troisième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes disputée en 2020, le pilote belge a rapidement retrouvé ses sensations sur l'asphalte italien : il a remporté huit des neuf spéciales au programme et devancé de 22.4 secondes son coéquipier estonien Ott Tanak. Mais là n'était pas le plus important pour le duo de l'équipe Hyundai Motorsport...

"J'ai passé une très bonne journée dans la voiture, avec de très bonnes sensations au volant dès le début de l'épreuve, a dévoilé Thierry Neuville à nos confrères du site spécialisé DirtFish. On a procédé à des essais tout au long du rallye - mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit ! - et les nouvelles pièces ont toutes fonctionné parfaitement. On a également fait des échanges de pièces entre la voiture d'Ott et la mienne, et nous avons eu un ressenti assez similaire à leur sujet. Après un bon débriefing, nous allons pouvoir rentrer avec beaucoup de données importantes avant de reprendre la lutte pour le titre mondial !"

La reprise du WRC est fixée dans un mois sur les routes du Rallye d'Estonie, une épreuve qui ne figurait pas au calendrier initial du Championnat du Monde cette saison.