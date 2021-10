Thierry Neuville, solide leader en Catalogne : "Ça a peut-être l'air facile, mais ce n'est pas du tout le cas !"

Avec six meilleurs temps consécutifs depuis vendredi midi, Thierry Neuville semble intouchable sur ce Rallye de Catalogne. Le pilote belge a profité de la boucle matinale de trois spéciales pour faire passer son avance sur Elfyn Evans de 0.7 à 9.0 secondes, mais il est encore trop tôt pour crier victoire...

"On a vécu une bonne matinée, c'est vrai, a affirmé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. Une fois que le set-up de la voiture est meilleur et que nous sommes débarrassés du sous-virage dont on se plaignait hier matin, ça va beaucoup mieux ! Depuis lors, on a enchaîné les meilleurs temps. Et ce même si j'ai essayé de gérer dans la dernière spéciale de la boucle matinale, parce qu'il y avait beaucoup de cordes, et qu'on craint toujours les crevaisons. Quand on nous voit en spéciale, c'est vrai que cela peut avoir l'air facile, mais ce n'est pas du tout le cas ! Notamment avec les conditions ce matin dans la première spéciale du jour : du brouillard, des routes légèrement humides, et une route beaucoup plus sale que ce à quoi on s'attendait. Du coup, ce n'était pas du tout évident, mais on a pu gérer notre effort, et je pense qu'on a fait une très belle boucle. On n'a qu'une très petite avance, mais on sent que même en lâchant un peu les gaz de temps en temps dans les cordes, on arrive à signer le scratch. Il y a encore moyen d'améliorer le comportement de la voiture, mais comment, c'est ça la question ! On a déjà modifié pas mal de réglages ce matin entre les spéciales, et je n'ai pas senti de grosse amélioration. On va voir si on peut trouver quelque chose pour s'améliorer et enlever ce petit sous-virage qui me reste. Sans ça, je sens qu'il y a facilement moyen d'aller plus vite."