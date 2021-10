Thierry Neuville, sixième du Rallye de Finlande : "À ce rythme-là, pas sûr qu'ils seront tous à l'arrivée"

Thierry Neuville a bouclé la première journée du Rallye de Finlande à la sixième place, assez loin des cinq pilotes actuellement en train de lutter pour la victoire et qui se tiennent en huit secondes seulement.

Relégué à 31.3 secondes de son coéquipier Craig Breen, qui a signé le scratch à deux reprises et s'est emparé de la tête de l'épreuve à l'arrivée de la sixième et dernière spéciale de la journée après avoir brillé dans l'obscurité, le pilote belge était pourtant assez satisfait de sa prestation au cours des cinq premières spéciales.

►►► À lire aussi : WRC Finlande : 13 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

►►► À lire aussi : Breen chipe la première place à Tanak, Neuville sixième

"La journée avait bien commencé pour nous, nous étions assez satisfaits du rythme et du comportement de la voiture, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Finlande. Mais dans la dernière spéciale, on perd quinze secondes sur Elfyn Evans, essentiellement dans le dernier tronçon. Je ne voyais pas bien : mes phares, je les ai réglés hier, mais visiblement un peu trop bas. J'ai ensuite perdu de la confiance, on n'avait pas le bon rythme dans la voiture, et du coup, on a vite lâché une dizaine de secondes. C'est cher payé, mais c'est entièrement de notre faute. Avant cela, tout allait bien ! Un bon rythme, aucune frayeur... On gérait bien, mais ça roulait très fort devant. J'arrivais à suivre le rythme en perdant constamment un petit peu de temps, mais je ne voulais pas prendre de risques inutiles, parce que sur ce parcours, c'est surtout la prise de risques qui fait la différence, et ce n'est pas ce que je préfère. Je suis déçu de la dernière spéciale."

"Ce sera très difficile d'aller rechercher ceux qui sont devant, mais à ce rythme-là, je ne suis pas sûr que tout le monde sera à l'arrivée dimanche, a conclu TN. On verra comment ça se passe demain ! J'espère avoir un aussi bon feeling que dans les cinq premières spéciales d'aujourd'hui. Si c'est le cas, on se fera plaisir, et on sera juste derrière pour grappiller une ou deux places si l'occasion se présente."