Thierry Neuville satisfait de sa journée : "Un bon rythme, pas le moindre gros risque"

Thierry Neuville occupe ce jeudi soir la quatrième place du classement général du Monte-Carlo à 16.0 secondes de son coéquipier estonien Ott Tanak.

Le pilote belge, qui découvrait un nouveau copilote, Martijn Wydaeghe, à sa droite dans l’habitacle de la Hyundai i20 Coupé WRC, a tenu à le féliciter après ces deux premières spéciales.

"Je dois dire que cette journée s’est assez bien déroulée, a souligné Thierry Neuville au micro de WRC All Live. Tout était assez neuf pour Martijn dans la voiture, ces WRC sont très rapides. On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre, car on n’a pas eu de shakedown ni de séance d’essais ensemble pour se préparer. Mais au final, tout s’est plutôt bien passé, on a juste manqué d’un peu de communication car le son de l’intercom n’était pas génial. On doit s’améliorer sur ce point tout au long du week-end. Mais Martijn a fait du très bon boulot, j’ai pu conduire à un assez bon rythme, sans prendre de gros risques. Notre objectif principal était d’être à l’arrivée de cette première journée. On a peut-être perdu un peu trop de temps dans la dernière spéciale du jour, mais j’ai roulé à mon rythme, je me sentais à l’aise. Demain, ce sera une journée bien plus longue, plus piégeuse également, et le choix de pneus sera plus compliqué ! Mais on se réjouit d’y être. Ce ne sera pas facile, mais on va poursuivre notre objectif tout en essayant d'améliorer encore notre collaboration, pour que tout soit parfait à la fin de la journée de demain !"