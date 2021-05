Thierry Neuville s'offre aussi le Rallye Targa Florio en Sicile

WRC Croatie : revivez le podium de Neuville et la somptueuse bagarre pour la victoire en 6 minutes... La Croatie, nouveau rallye au calendrier et saut dans l’inconnu pour les pilotes du WRC. Sur ces routes rapides, sautillantes et ultra glissantes ils ont rapidement été mis au parfum croate. Personnes n’a évité les chaleurs et les erreurs même pas Ogier le vainqueur. Retour sur ce 3è rdv de la saison et sa somptueuse bagarre pour la victoire