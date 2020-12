Thierry Neuville revient sur son abandon à Monza : un bloc de béton touché et un moteur noyé

Thierry Neuville a été contraint à l'abandon dès la quatrième spéciale du Rallye de Monza après avoir heurté un bloc de béton dans une chicane et endommagé sa suspension avant droite. Ses chances de décrocher le titre mondial étaient infimes avant le départ de l'épreuve, elles sont à présent nulles.

"C'est une grosse déception, on avait prévu d'essayer de remonter dans le classement cet après-midi pour pouvoir bénéficier d'une meilleure position sur la route demain, a précisé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Italie. Malheureusement, je suis passé trop près de ce bloc de béton dans une chicane, j'ai un peu abîmé la suspension. Mais il était tout à fait possible de continuer à rouler avec la voiture, on a donc continué à rouler sur un bon rythme, en sachant qu'on allait perdre un peu de temps, mais pas tellement. Le pneu, la jante et la direction étaient encore intacts, on pouvait donc poursuivre notre chemin. Mais en arrivant dans une grosse flaque d'eau, la voiture s'est arrêtée immédiatement : le moteur a dû prendre toute l'eau. Je n'ai jamais réussi à redémarrer."

"Deux erreurs aujourd'hui, c'est trop, et la perte de temps, c'est clairement de ma faute, a admis le pilote Hyundai. Mais on ne s'est jamais dit que le moteur allait caler à cet endroit, c'était presque un gué. J'aurais évidemment préféré pouvoir redémarrer et ramener la voiture à l'assistance. Même si elle était un peu endommagée, elle roulait encore parfaitement bien. Je suis désolé pour l'équipe, mais on va repartir demain et personne l'est à l'abri d'un souci ou d'une erreur."