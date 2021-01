Thierry Neuville réaliste avant le Monte-Carlo : "L'objectif ? Être à l'arrivée"

Thierry Neuville a terminé ce mercredi les reconnaissances du Monte-Carlo et est passé sur toutes les spéciales de la manche d'ouverture du Championnat du Monde des Rallyes en compagnie de son nouveau copilote, Martijn Wydaeghe, qui remplace Nicolas Gilsoul dans le baquet de droite de la Hyundai i20 Coupé WRC #11.

Les deux hommes ont profité de ces moments passés ensemble pour faire plus ample connaissance avant de prendre le départ, jeudi en début d'après-midi, de la première spéciale du Monte-Carl'.

►►► À lire aussi : Suivez dix spéciales du Monte-Carlo en direct vidéo !

►►► À lire aussi : Neuville, Tanak, Ogier, Evans et Rovanpera, cinq hommes pour un titre mondial

"Les reconnaissances sont terminées, ces trois journées ont été assez intenses pour nous, a dévoilé ce mercredi soir Thierry Neuville. On a reconnu toutes les spéciales au moins deux fois, et on a rencontré des conditions assez habituelles, ce à quoi on peut s'attendre sur un Monte-Carlo. Les conditions risquent toutefois d’encore évoluer. Pour moi, c’était une première avec Martijn dans la voiture, on a fait le maximum lors des deux journées avant le rallye pour préparer au mieux cette course ensemble, pour qu’il puisse s’habituer à mon système de notes. Tout au long des reconnaissances, on a essayé de peaufiner la manière dont il annonce les notes, avec le rythme et les intonations. Je pense que ça s’est bien passé, mais maintenant, le rallye nous attend ! Ce ne sera certainement pas facile, on n’a jamais roulé ensemble auparavant, dès la première spéciale on va devoir trouver un bon rythme, qui me permettra d’être suffisamment à l’aise pour faire mon travail. Je suis convaincu que Martijn va faire le job, qu’il va faire le maximum pour s’adapter au plus vite. On verra au fur et à mesure du rallye comment on arrive à progresser ensemble. L’objectif ce week-end sera avant tout d’être à l’arrivée et de prendre des points pour le championnat, et surtout d’essayer d’améliorer notre collaboration, qui est tout de même très fraîche."