Thierry Neuville : "On n'abandonne jamais, mais nos chances ne seront pas très grandes dans la Power Stage"

Troisième sur la route ce samedi après avoir connu un vendredi très compliqué, Thierry Neuville a passé une bonne partie de la journée à balayer et à faire la trace pour les concurrents qui s'élançaient derrière lui, mais cela ne l'a pas empêché de signer quelques chronos corrects sur les six spéciales au programme de la plus longue journée de ce Rallye de Grèce.

Remonté de la 18ème à la dixième place du classement général - à près de huit minutes (7:47.6) du leader, Kalle Rovanpera -, Thierry Neuville a l'intention de déborder les deux pilotes de la catégorie Rallye2 qui le précèdent, Marco Bulacia et Andreas Mikkelsen, pour se hisser en huitième position. Les pilotes Skoda ne comptent plus qu'une petite quarantaine de secondes d'avance sur le Belge. Il faudra ensuite penser à la Power Stage de "Tarzan", qui octroiera cinq points de bonus à son vainqueur.

"Je ne sais pas si on peut dire que je me suis amusé, mais c'était une journée satisfaisante compte tenu des conditions dans lesquelles on se trouvait, a commenté Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On partait en troisième position avec deux voitures devant nous qui n'ont pas forcément fait les bonnes traces, et du coup, on a eu énormément de balayage. L'objectif était de rattraper les Rally2 qui étaient devant nous, et cela a été particulièrement difficile ce matin. Avec le balayage, les Rally2 arrivaient même à aller plus vite que nous dans certaines spéciales ! Ensuite, cet après-midi, on a pu reprendre une grosse minute dans les deux spéciales au programme dans des conditions plus ou moins équivalentes, et du coup, on est en position d'aller chercher la huitième place demain. Quand il y a plus de grip, la voiture marche bien, et j'étais assez à l'aise pour faire ces chronos et aller chercher du temps. On n'abandonne jamais ! L'objectif était d'aller chercher les Rally2, et demain, ce sera d'aller chercher des points dans la Power Stage, même si nos chances ne seront pas très grandes à cause de notre position sur la route. Et les autres semblent aller un peu plus vite que nous ce week-end. Mais ce sera la grosse attaque. Si je me sens bien, on tentera d'aller chercher au moins deux ou trois points."

"Le terrain est vachement souple à cause de la pluie de ces derniers jours, a repris le pilote belge, pour justifier l'absence de faits de course ce samedi. La route s'est damée, par moments, c'est presque de l'autoroute. Ce n'est pas aussi dur qu'on aurait pu l'imaginer pour les voitures, il n'y a même pas eu de crevaisons, ni de faits de course."