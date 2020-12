Thierry Neuville : "On est là pour gagner... Pour le titre, tout est possible !"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième place du championnat du monde des Rallyes, avec 24 unités de retard sur le leader Elfyn Evans (Toyota), alors que le peloton dispute ce week-end la dernière manche à Monza, en Italie. Le titre est jouable mathématiquement, mais le Belge n'est pas le favori des pronostics.

"On est tous content de pouvoir être là ce week-end et de pouvoir finir la saison avec un beau petit rallye. On attendait vraiment cette épreuve, surtout après l'annulation d'Ypres. Le fait d'être là, de pouvoir encore jouer les deux titres, ça nous motive. On est là pour gagner. C'est un rallye atypique, différent des autres : avec deux journées du côté du circuit de Monza puis une journée dans les montagnes. On s'attend à des conditions météos assez difficiles. Pour le titre, tout est possible ! Surtout que les conditions s'annoncent compliquées. Il faudra faire les bons choix de pneus aussi", a indiqué Neuville à notre micro.

Et d'ajouter : "Evans possède une bonne avance au championnat, mais Ogier en a moins déjà. Si le leader rencontre un souci et qu'on fait un meilleur rallye que le Français, on sera titré... Du côté des constructeurs, c'est très important pour nous de remporter ce titre. C'est la priorité numéro 1 pour l'équipe ce week-end. Mon top 3 du rallye ? J'aimerais bien me mettre en 1, Sordo en 2 et Tanak en 3."

Au niveau des constructeurs, Hyundai peut donc remporter le titre, mais il faudra se battre pour cela jusqu'au dernier mètre. L'avance sur Toyota est de seulement 7 points (208 contre 201).