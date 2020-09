Thierry Neuville : "On est déçu, on méritait la victoire !"

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Turquie, devant Thierry Neuville et Sébastien Loeb (Hyundai), et prend la tête du Championnat du monde (WRC) car Sébastien Ogier (Toyota) a abandonné. Déjà victime d'une crevaison lui ayant fait perdre près d'une minute dans l'ES9, en début de matinée, comme Neuville et Loeb, Ogier a finalement été contraint à l'abandon.

"Je pense qu'on méritait la victoire, plus que les autres. Il ne faut pas oublier que le rallye est très cassant, ça fait partie de la course. Après tout ce qu'on a connu ici durant les dernières années, je croyais fortement à cette victoire. J'y tenais énormément. La déception l'emporte sur le résultat du week-end. On est déçu, mais on se rapproche tout de même du leader du championnat", a expliqué Neuville à l'arrivée de l'épreuve.

Avant de déjà penser à la manche suivante : "Il va falloir être régulier sur les prochaines manches. On sera cinquième sur la route en Sardaigne, il faudra à nouveau tout donner jusqu'au bout, comme on l'a fait ici en Turquie. On sera parmi les favoris en Sardaigne. On a vu qu'il fallait un peu de réussite, elle nous manque durant les dernières courses. Ca va revenir."