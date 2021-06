Thierry Neuville, leader du Safari Rally, a parfaitement géré sa matinée : "Faire la même chose cet après-midi"

Après une journée chaotique vendredi ("quatre ou cinq crevaisons !"), Thierry Neuville a vécu une matinée "tranquille" et a profité des trois premières des six spéciales au programme de la journée pour augmenter son avance en tête du Safari Rally. Le pilote belge compte maintenant 28.1 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Japonais Takamoto Katsuta, mais il sait que rien n'est encore joué sur ces routes extrêmement piégeuses...

"Je suis heureux de ma matinée, on a réussi à augmenter notre avance sur Takamoto Katsuta de dix secondes, a souligné Thierry Neuville au micro de WRC Live. C'est une bonne chose, et si on parvient à en faire de même au cours de la boucle de l'après-midi, on aura un bel avantage avant de prendre le départ dimanche matin. Avec l'expérience emmagasinée vendredi, on a appris beaucoup de choses, et on sait désormais plus ou moins à quel rythme on peut aborder les différents secteurs. La voiture n'a pas eu le moindre problème après nos soucis électriques d'hier après-midi, j'ai juste dû ralentir à deux reprises en matinée lorsque des animaux ont traversé la route. Cela m'a fait ralentir, j'ai peut-être perdu cinq à six secondes. J'ai aussi été une fois un peu trop large, mais rien de bien méchant !"

Cet après-midi, la même boucle de trois spéciales, pour un total de 66.04 kilomètres à disputer contre le chrono, figurera au menu des équipages. Deux de ces trois spéciales sont à vivre en direct vidéo sur Auvio !