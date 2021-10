Thierry Neuville, leader autoritaire en Catalogne : "Un gros rythme, une grosse attaque, et pas d'erreurs !"

Thierry Neuville n'a laissé que des miettes à ses adversaires ce samedi en Catalogne : il a ajouté six meilleurs temps à son impressionnante collection et terminé la journée avec 16.4 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Elfyn Evans.

"On a presque connu la journée parfaite, il ne nous manque qu'un scratch !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. On a bien géré notre effort, et on a pu considérablement augmenter notre avance, c'est confortable en prévision de demain. Cet après-midi, j'ai continué à attaquer très fort, sauf dans la spéciale d'El Montmell (là où il n'a pas signé le meilleur temps, ndlr). Il y avait deux ou trois cordes très profondes, je ne les sentais pas, j'ai un peu hésité et lâché un peu de temps. Mais sur l'ensemble de la journée, on avait un gros rythme, on a sorti la grosse attaque, sans commettre d'erreurs. Quand le feeling est bon, on est confiant, on sait que le chrono ne peut pas être mauvais. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Demain matin, on démarre la journée avec une spéciale dans le noir, puis la spéciale de Riudecanyes est très sinueuse, on peut y surchauffer les freins et finir en sous-virage... Plein de choses peuvent se passer, dont les crevaisons, c'était une petite crainte cet après-midi. On croise les doigts pour connaître une journée sans pépins."