Thierry Neuville, impressionnant sous la pluie kényane : "Je me suis battu, je refusais de perdre la première place !"

Thierry Neuville est toujours le leader autoritaire du Safari Rally ce samedi soir, mais les éléments ont failli jouer un très mauvais tour au pilote belge : la pluie s'est mise à tomber sur le Kenya en plein milieu de la dernière spéciale de la journée, et le fer de lance de l'équipe Hyundai a été le plus impacté par ces conditions très piégeuses.

Déterminé à conserver la tête du Safari Rally après avoir rendu une copie parfaite, Thierry Neuville a décidé de prendre des risques pour ne pas voir la première place - voire ses ambitions de victoire - s'envoler. Et ça a payé, puisqu'il compte avant les cinq spéciales au programme de la dernière journée de l'épreuve près d'une minute d'avance sur son plus proche poursuivant, le Japonais Takamoto Katsuta !

"Je suis soulagé d'être toujours en tête du Safari Rally après ce qu'on a vécu dans la dernière spéciale, a souligné Thierry Neuville dans le communiqué de l'équipe Hyundai Motorsport. Peu importe notre avance, le plus important aujourd'hui, c'était de conserver la première place. On a poussé fort ces deux derniers jours pour être devant, je me suis donc battu dans la dernière spéciale du jour parce que je refusais de perdre cette place. Je savais que d'autres pilotes avaient aussi dû se farcir la pluie, mais moi, j'ai dû affronter ces conditions après seulement trois kilomètres de spéciale ! Je savais déjà à ce moment-là que je perdais du temps, et que cela ne pouvait qu'empirer. J'étais donc déterminé à conduire le plus vite possible, même dans les tronçons où la pluie tombait fort. Garder la voiture sur la route, ce n'était pas facile, mais on a réussi à le faire. Maintenant, on peut se concentrer sur la dernière journée du rallye. Ce sera à nouveau dur et cassant, mais j'ai apprécié ces spéciales lors des reconnaissances, j'espère qu'on pourra vivre une journée sans le moindre pépin et décrocher la victoire."

►►► À lire aussi : Thierry Neuville a croisé des girafes : "J'ai eu peur qu'elles traversent !"

►►► À lire aussi : Neuville en tête vendredi soir : "Difficile, mais ce sera pareil demain !"

Dimanche, cinq spéciales figureront au menu des équipages lors de la dernière journée de ce Safari Rally, pour un total de 53,49 kilomètres à disputer contre le chrono. Trois de ces cinq spéciales seront à vivre en direct vidéo sur Auvio !