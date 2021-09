Thierry Neuville frustré par son manque de réussite en Grèce : "Si Ogier n'a pas de pépins, pour le titre, c'est foutu"

Relégué à plus de six minutes de la lutte pour la victoire en raison d'un problème de direction assistée survenu après la deuxième des cinq spéciales au programme de la journée, Thierry Neuville va désormais tenter de limiter la casse et de marquer un maximum de points, dimanche, à l'arrivée du Rallye de Grèce.

Le pilote belge a d'abord écopé d'une pénalité de quatre minutes pour avoir quitté la zone de changement de pneus avec 24 minutes de retard, avant de disputer l'ES4 sans direction assistée et de perdre, dans la douleur, près de deux minutes.

Ses talents de mécanicien ont ensuite fait merveille en liaison, puisqu'il a réussi à signer le deuxième temps dans l'ES5, la plus longue spéciale de la journée, à seulement 2.3 secondes du scratch réalisé par Sébastien Ogier.

Thierry Neuville s'est enfin offert le scratch "sur tapis vert" dans l'ES6, la dernière spéciale du jour : en tête aux différents intermédiaires, il a été contraint de s'arrêter en raison de la sortie de route du Français Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupé WRC), parti juste devant lui, avant de recevoir un temps forfaitaire qui lui a permis de signer son premier meilleur temps de la semaine.

"Je ressens de la déception, un peu de frustration aussi, après cette journée sans réussite, a détaillé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'est dommage, on espérait mieux débuter le week-end. Les problèmes se sont enchaînés très rapidement : d'abord, un souci électrique, la voiture ne voulait plus démarrer. On a dû la pousser à plusieurs reprises. Après, une fuite hydraulique sur le système de direction, ce qui a entraîné une perte de direction assistée. On a dû prendre du retard dans la tyre fitting zone pour essayer de réparer la fuite. On a peu à peu réussi à purger le système entre les spéciales en mettant de l'huile, mais cela a pris du temps. Tout ça à cause d'un tuyau percé. Oui, ça a tapé, mais ça tape partout ici ! Le tuyau a touché le moteur et s'est percé au fur et à mesure."

"Sans direction assistée dans l'ES4, c'était la galère, une des spéciales les plus difficiles de toute ma vie, a repris le pilote belge. Heureusement que je m'entraîne régulièrement et que j'avais assez de force et d'endurance pour terminer cette spéciale qui était très sinueuse et très cassante. Rouler dans une telle voiture, sans direction assistée, sur des routes aussi défoncées, ce n'est pas un plaisir. Quand on a vu la fuite, généralement, ce n'est pas réparable, alors on s'est dit qu'on allait devoir abandonner, mais on s'est dit qu'on allait essayer, et on a reçu les encouragements des ingénieurs. Je pense qu'à un moment j'ai démonté la moitié de la voiture, pour la remonter ensuite ! Finalement, ça a marché ! J'ai de bonnes connaissances techniques, cela m'a permis d'être de retour au parc d'assistance et même de signer un scratch dans la dernière spéciale du jour. Mais il n'empêche que le résultat sera probablement mauvais à la fin du week-end. Pour le championnat, maintenant, ça risque d'être foutu. Il faut essayer d'aller chercher la septième place, c'est la meilleure possible mathématiquement. On peut aussi espérer qu'il y aura quelques abandons devant, pour remonter peu à peu, mais si Ogier n'a pas de pépins ce week-end, pour le championnat, c'est clairement foutu. On savait que les chances étaient minces, mais on y croyait toujours, et on met beaucoup d'efforts dans la bagarre, dans la préparation à ces rallyes, mais aujourd'hui on n'a pas du tout été récompensés."