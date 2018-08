Thierry Neuville et ses supporters, une histoire d'amour de l'autre côté de la frontière

Pour Thierry Neuville, l’Allemagne, c’est un peu une deuxième patrie. Avec des airs de Belgique pour le natif de Saint-Vith.

Notre meilleur représentant en rallye apprécie particulièrement le tracé allemand. Proche de la frontière belge, mais surtout parce qu’il est très soutenu. "C’est un terrain qui me plait, que j’aime bien. Avec un grand soutien de nos fans belges qui vont tous venir ici ce week-end. Tout est réuni pour que ce soit une belle réussite", insiste Thierry.

Les supporters belges se pressent le long des routes et s’agitent dès qu’ils voient apparaître le pare-choc de Neuville. "Il y a des supporters belges partout. C’est une super ambiance, on boit des bières ensemble et on regarde les voitures passer."

"On est tous fans de Thierry et on espère qu’il sera Champion du Monde en fin de saison."

Dès que le leader du Championnat du Monde rentre dans son box pour les réparations d'usage, les fans sont là. Massés à proximité mesurée de la voiture. Attentifs au moindre détail. Un signe de la main, un regard, tout peut les satisfaire. Une attention quelque peu timide. Simplement parce que Thierry et son copilote veulent rester focalisés sur leur course. "D’un côté, ça nous porte vraiment", détaille Nicolas Gilsoul. "D’un autre, on a peu de temps à leur consacrer et ça peut être parfois intrusif."

Déjà en 2014 sur ce parcours, les supporters étaient venus nombreux pour célébrer la première victoire dans la catégorie reine du rallye. À l'époque, les sensations n'étaient pas ressenties de la même manière. "Dans les premières années, on aurait pu ressentir une pression supplémentaire avec tous les fans présents que pour nous, mais aujourd’hui, on est assez sereins par rapport à ça", ponctue Thierry.



Pour le moment, Thierry Neuville pointe en troisième position du rallye. Reste deux jours pour refaire son retard et accrocher une quatrième victoire cette saison. Le tout sur des terres allemandes, aux couleurs et à l'accent belges.