Thierry Neuville en tête du Safari Rally malgré des crevaisons et plusieurs soucis : "Difficile, mais ce sera pareil demain !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Safari Rally avec 18.8 secondes d'avance sur le surprenant Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) après avoir remporté trois des six spéciales au programme ce vendredi. Mais la journée n'a pas été de tout repos pour le pilote belge, victime de plusieurs crevaisons et de quelques soucis techniques sur sa voiture.

"On a vécu des moments difficiles tout au long de la journée, et en particulier avec nos différentes crevaisons, a souligné Thierry Neuville au micro de WRC Live. Mais on a réussi à rejoindre l'arrivée de la dernière spéciale et le parc d'assistance. C'était une journée difficile, mais demain, c'est une nouvelle journée compliquée qui nous attend ! On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, on devra en tirer les leçons pour éviter de se retrouver dans la même situation demain : des petites erreurs, des crevaisons, des petits problèmes sur la voiture... On a réussi à les régler pendant la journée, mais les mécaniciens vont maintenant investiguer pour voir ce qu'il en est vraiment."

Samedi, deux nouvelles boucles de trois spéciales, pour un total de 132.08 kilomètres à disputer contre le chrono, figureront au menu des équipages. Quatre de ces six spéciales seront à vivre en direct vidéo sur Auvio !