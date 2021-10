Thierry Neuville en lutte pour la victoire malgré une Hyundai capricieuse : "Une grosse attaque et beaucoup de frayeurs"

Thierry Neuville pointe ce vendredi midi à la deuxième place du Rallye de Catalogne à "seulement" 7.9 secondes du leader, le Gallois Elfyn Evans.

Malgré une Hyundai qui souffrait de sous-virage, ce qui ne lui permettait pas d'être en confiance comme il l'aurait souhaité, le pilote belge a réussi à signer un scratch dans l'ES2 et à rester au contact du récent vainqueur du Rallye de Finlande.

"Je ne suis pas très satisfait, même si nous occupons la deuxième place et que nous ne sommes pas très loin du leader, a dévoilé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. Je me suis battu avec le sous-virage toute la matinée, mes pneus étaient morts à la fin de la boucle, cela m'a coûté des précieuses secondes. J'ai fait du mieux que je pouvais en essayant de rester calme. On a limité la perte de temps, mais j'ai vraiment l'impression qu'on aurait pu facilement gagner six ou sept secondes, voire plus, sur l'ensemble de ces trois spéciales sans ce sous-virage. Mais d'autres s'en plaignent aussi, le problème semble être le même pour tout le monde. Il faut toucher à tout, on a déjà changé beaucoup de choses au cours de la boucle, mais on n'a pas vraiment pu améliorer les choses. On peut faire des progrès cet après-midi, mais les autres aussi ! Et c'est toujours compliqué de rattraper le temps perdu en matinée. Mais dès qu'on est bien, on est dans le match. On a sorti la grosse attaque et on s'est fait beaucoup de frayeurs, parce que je me faisais surprendre par la voiture. Sinon, j'ai géré ma vitesse et contrôlé, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la confiance qui était la mienne ce matin."