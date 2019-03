Thierry Neuville devient "centenaire" au Mexique

Thierry Neuville participera cette semaine à son centième rallye du championnat du monde au Mexique. Il est le premier pilote belge à atteindre ce cap. Le Saint-Vithois de 30 ans était apparu en WRC en 2009 lors du rallye de Catalogne. Neuville a remporté neuf de ses 99 courses disputées à ce jour, est monté sur 35 podiums, s'est imposé dans 179 spéciales et a terminé à quatre reprises deuxième du championnat du monde en 2013, 2016, 2017 et 2018.

Le Finlandais Jari-Matti Latvala a pris son 197e départ en rallye du championnat du monde lors du récent rallye de Suède. Latvala est le pilote de rallyes le plus expérimenté au niveau WRC. Le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb en compte 174, contre 138 à son compatriote et sextuple tenant du titre Sébastien Ogier.

"Le record de Jari-Matti sera difficile à battre, bien qu'on ne sache jamais. Mais 100 rallyes en Mondial, c'est aussi un beau chiffre. C'est bien, mais je n'y ai pas encore vraiment pensé. C'est un instantané. Espérons que ce ne sera pas mon dernier rallye. Je veux encore pratiquer ce job dans les années à venir. Nous verrons bien quand cela s'arrêtera", a confié Thierry Neuville.

Neuville a effectué ses débuts en championnat du monde des rallyes le 2 octobre 2009. Il pilotait une Citroën C2 R2 aux couleurs du RACB. Il n'a pas terminé l'épreuve. Dans la 14e spéciale, l'alternateur est tombé en panne. Le Belge occupait la 21e position et était leader de la catégorie R2.

"Je ne m'en souviens plus beaucoup. Je me souviens où c'est arrivé. Nous y passons encore chaque année et je dois parfois y penser. Ce dont je me souviens, c'est que nous avons effectué le shakedown avec les notes de Sébastien Loeb (quintuple champion du monde à l'époque et pilote officiel Citroën, ndlr). De cette façon, nous avons pu vérifier ses notes une fois de plus et j'ai eu la chance de comprendre son système de travail. On m'a également proposé de conduire toute la course avec ses notes, mais là j'ai décliné poliment."