Thierry Neuville contraint à l'abandon au Kenya : "L'amortisseur a explosé, on a manqué de chance"

Thierry Neuville ne remportera pas la manche kényane du WRC et n'écrira pas son nom au palmarès du Safari Rally ce dimanche : contraint à l'abandon après avoir rallié l'arrivée de la première des cinq spéciales du jour au ralenti, le pilote belge a été victime d'un bris d'amortisseur à l'arrière droit alors qu'il ne prenait aucun risque. La pilule est difficile à avaler, mais Thierry Neuville tient à rester positif.

"On est arrivé dans un virage à gauche très lent, et en sortie de virage, j'ai senti que quelque chose avait cassé sur la voiture, a détaillé le fer de lance de l'équipe Hyundai au micro de WRC All Live à son retour au parc d'assistance. On a pu terminer la spéciale, mais après un rapide coup d'œil, on s'est rendu compte que l'amortisseur avait explosé. L'abandon était inévitable. C'est une grosse déception, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Ce sont des moments difficiles à vivre en équipe. Cela fait trois rallyes d'affilée qu'une Hyundai doit abandonner alors qu'elle était en tête en raison de problèmes de suspension. C'est dur, mais on doit réagir en équipe, on travaille dur tous ensemble et on va essayer de trouver une solution à ces problèmes. Je me sentais bien dans la voiture, tout se passait bien. On savait que ce rallye allait être difficile, mais nous y étions préparés. On a fait le job, Martijn et moi dans la voiture, les mécaniciens, tout le monde a travaillé dur... C'était une grosse surprise cette défaillance de l'amortisseur. La motivation est toujours là, mais on a manqué de chance. Je suis sûr qu'on en sortira plus forts et qu'on vivra encore beaucoup de moments plus joyeux d'ici la fin de la saison."

"J'ai pris du plaisir ce week-end, je me sentais bien dans la voiture, on allait vite..., a conclu TN. Nous étions prêts à rejoindre l'arrivée en contrôlant notre vitesse et notre avance. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il y a toutefois beaucoup de positif à retirer de ce rallye, c'était un bel événement, tout était parfait. Je me réjouis de revenir ici."