Thierry Neuville, "assez serein" : "J'espère gagner, ou au moins terminer sur le podium"

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul reviennent cette semaine sur les spéciales de leur première victoire en WRC, celles du Rallye d'Allemagne, la course "à domicile" de l'équipage leader du Championnat du Monde, qui sera supporté par des centaines de spectateurs venus de Belgique.

Avec 21 points d'avance sur Sébastien Ogier alors qu'il ne reste que cinq épreuves à disputer, le pilote Hyundai peut se permettre de calculer, mais il vise malgré tout la victoire sur ces routes qu'il apprécie tout particulièrement, histoire aussi de mettre un gros coup sur la tête de ses derniers adversaires dans la lutte pour la couronne mondiale...

"Ce sera important de grappiller plus de points que Sébastien Ogier ce week-end, a détaillé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Il faudra aussi faire attention à Ott Tanak, qui pointe à une quarantaine (46 exactement, NDLR) de la tête du championnat. Il faudra les garder à l’œil et essayer d'être plus compétitifs qu'eux ce week-end. Je pense qu'on peut le faire, on a bien travaillé lors des tests d'avant-course, et c'est un terrain qui me plait, que j'aime bien. Et avec le gros soutien des fans belges qui vont venir nombreux ce week-end, tout est réuni pour que le succès soit au rendez-vous. Cela n'engendre pas de pression supplémentaire, au contraire : ça nous relâche, cela démontre que le rallye est populaire, que les gens nous suivent et nous soutiennent."

"Ici en Allemagne, il y a toujours de belles bagarres, a repris celui qui est monté à trois reprises sur le podium du Deutschland. Il est difficile d'y creuser de gros écarts, et avec l'expérience, on connaît suffisamment bien les spéciales. Je pense que cela va se jouer à coups de dixièmes de seconde, ou de "petites" secondes... Sur l'asphalte, on sait qu'on a un peu de mal, mais ici, le terrain est assez spécifique, il y a les spéciales dans les vignes sur des routes étroites, des virages assez courts, beaucoup d'épingles... et puis, il y a Baumholder (un terrain d'entraînement militaire pour les... chars d'assaut bordé d'énormes blocs de béton, NDLR), où nous avons toujours été compétitifs avec Hyundai. Ce sont des routes très abrasives, où on souffre moins de notre problème de sous-virage, nous sommes donc assez sereins. Je n'aime jamais le dire, mais je nous vois aux avant-postes ce week-end, j'espère pouvoir finir premier, ou au moins sur le podium. Mon pronostic ? Si je nous mets à la première place, je mets Sébastien Ogier à la deuxième, et Dani Sordo ou Ott Tanak à la troisième."