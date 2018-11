Thierry Neuville après le shakewown : "Il va falloir être au haut niveau dès le début"

Le rallye d'Australie est le dernier de la saison. Le titre mondial va s'y jouer entre Ogier, Neuville et Tanak. Dans le Shakedown, c'est le champion du monde en titre, Sébastien Ogier qui s'est montré le plus rapide. Dans la forêt de Wedding Bells, Thierry Neuville a signé le quatrième temps, à trois dixièmes de son rival français.

"On a profité du shakedown pour effectuer quelques réglages. Au début, on n'était pas très content du comportement de la voiture et puis, cela a été mieux. Maintenant, il faut attendre le départ du rallye", a expliqué le pilote belge au micro de la RTBF.

Et de préciser : "On a bien progressé et je me sens confortable dans la voiture à présent. Il va falloir être au haut niveau tout de suite. On ne peut pas se permettre du temps dès le début. Si le temps reste sec, on aura un petit avantage qu'il faudra exploiter au maximum. Cela va être sympa."

La première spéciale du Rallye d'Australie débutera vendredi matin Down Under (08h03 sur place, 22h03 jeudi soir en Belgique). Sébastien Ogier, leader du Championnat du Monde avec trois points d'avance sur Thierry Neuville, ouvrira la route.