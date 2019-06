Thierry Neuville à Ypres en WRC : "L'impression de vitesse est énorme !"

Thierry Neuville va présenter sa Hyundai i20 Coupé WRC au public belge sur les spéciales du Rallye d'Ypres ce week-end. Le prétendant au titre mondial est là avant tout pour s'amuser et pour donner au plaisir aux nombreux amateurs de rallye qui se rendront dans le Westhoek ces vendredi et samedi, mais aussi pour procéder à quelques réglages en vue de ses futures échéances en Mondial...

"L'objectif principal, c'est de prendre du plaisir et de montrer la nouvelle WRC aux spectateurs belges qui n'ont pas eu l'occasion d'aller la voir en Championnat du Monde, par manque de temps ou de moyens, a expliqué Thierry Neuville à Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF à Ypres. Je pense qu'ils vont se régaler ! On va aussi de temps en temps essayer d'un peu améliorer les réglages de la voiture et d'essayer des nouveautés dans l'optique des prochaines manches "asphalte" en Mondial."

"Ypres en WRC de la nouvelle génération, cela a l'air sympa !, a repris le vice-Champion du Monde. L'impression de vitesse était énorme lors du shakedown jeudi. On risque de se faire plaisir, mais il faudra être encore plus concentré qu'avant. Le résultat n'aura aucune importance, il n'y a que six voitures dans notre catégorie. Le but, c'est de faire plaisir et de faire le show."