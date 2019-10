Débriefing WRC dimanche - © RTBF

Tänak va chercher un titre mérité, Neuville sans regrets - WRC - Rallye de Catalogne - 27/10/2019 Thierry Neuville n'a jamais vraiment été en danger lors de ce Rallye de Catalogne. Le pilote belge a pris la tête de l'épreuve samedi matin et ne l'a plus jamais lâchée. Avec 5 scratches à son actif, il a rapidement constitué un matelas rassurant sur ses adversaires et a géré la fin du Rallye sans prendre de risques. En bref, il a fait ce qu'il avait à faire. Cela n'a toutefois pas suffi pour empêcher Ott Tänak de décrocher le championnat du monde pilotes dès ce week-end. Crispé par la pression en début de Rallye, il est passé à la vitesse supérieure à partir de samedi après-midi. Dimanche, il a complété sa remontée par une Power Stage roulée en grand patron du WRC. Troisième de ce Rallye, Dani Sordo a longtemps fait peur à l'Estonien. Chapeau à lui.