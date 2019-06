Ott Tanak - © Twitter - Ott Tanak

Tanak : "Une journée très chargée, mais on a toujours 4 roues dans la bonne direction" - WRC -... Ott Tanak (Toyota) conservait la tête du rallye du Portugal à l'issue de la 2e journée samedi. L'avantage de l'Estonien, victime d'un ennui mécanique, sur son équipier de Toyota Kris Meeke n'est plus que de 4,3 secondes à l'issue de la 13e et dernière spéciale de la journée. Thierry Neuville (Hyundai) ne pointait plus qu'à 9,2 secondes et Sébastien Ogier (Citroën) à 21 secondes.