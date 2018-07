Tanak : "Toyota n'est pas imbattable en Finlande, l'épreuve sera très disputée"

Troisième du championnat du monde, Ott Tanak arrive en Finlande sans grande pression, hormis celle de devoir marquer des gros points "à domicile" pour son team Toyota, qui s'entraine énormément sur le sol finlandais.

"On est très bien préparé pour ce rallye donc on espère y être très fort. Mais nous ne sommes pas imbattables en Finlande. Ce sera une épreuve très disputée entre toutes les marques, un peu comme durant toutes les manches de la saison. La clé pour gagner ici est très simple : il faut aller vite et avoir confiance en soi-même et en sa voiture. Il ne faut pas avoir d'hésitations. Les routes seront plus étroites et peut-être plus techniques cette année, ça n'enlève rien à la beauté du tracé je trouve", a énuméré Tanak à notre micro juste après le shakedown.