Le débriefing du WRC - © RTBF.be / Twitter-TN

Tanak tout simplement trop fort pour Neuville et Ogier dimanche - WRC - Rallye de Grande-Bretagne -... L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris) a porté à 28 points (240-212) son avance en tête du Championnat du monde des rallyes (WRC) en remportant dimanche le 75e Rallye du Pays de Galles, la douzième des quatorze manches. Il partage le podium avec Thierry Neuville (Hyundai), deuxième à 10,9 secondes, le seul à le pousser jusqu'au bout dans ses derniers retranchements, qui reste troisième au classement des pilotes à 41 longueurs, et le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier (Citroën), troisième à 23,8 secondes, toujours deuxième du championnat. Les Britanniques Kris Meeke (Toyota), leader pratiquement durant toute la première journée, quatrième à 35,6 secondes, et Elfyn Evans (Ford), auteur de nombreux scratches durant le week-end, cinquième à 48,6 secondes, complètent le top-5 devant le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe), sixième à 58,2 secondes. Le Finlandais Kalle Rovanpera (Skoda Fabia R5) décroche la victoire en WRC 2 Pro tandis que le Tchèque Jan Kopecky assure le doublé à Skoda. Le Norvégien Petter Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) s'est lui imposé en WRC 2 pour la dernière course de sa carrière. Dans son débriefing de ce dimanche, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grande-Bretagne, revient sur les moments forts de l'épreuve.