Tanak survole la 1ère journée, Neuville arrache la 3e place à Sordo et Ogier

Ott Tanak a été le grand monsieur de la première journée du Rallye d'Argentine, cinquième manche du championnat du monde WRC, ce vendredi. Le pilote Toyota a décroché cinq meilleurs temps, en sept spéciales, et s'est installé au sommet de la hiérarchie avec 22.7 secondes d'avance sur Kris Meeke.

Troisième à 28.6 secondes, Thierry Neuville devance son équipier Dani Sordo (29.5 secondes) et Sébastien Ogier (36.4 secondes). Les malheureux du jour se nomment Jari-Matti Latvala (abandon après avoir endommagé sa suspension), Andreas Mikkelsen (crevaison et 7e place générale) et Esapekka Lappi (crevaison également et 8e place).

L'épreuve argentine se poursuit samedi avec sept spéciales, soit deux boucles de 71.60 kilomètres et la super spéciale Parque Tematico de 6.04 kilomètres déjà disputée vendredi.

Le programme de samedi

ES 9 : Tanti - Mataderos 1 (13,92 km - 13h23)

ES 10 : Los Gigantes - Cuchilla Nevada 1 (16,02 km - 14h08)

ES 11 : Cuchilla Nevada - Rio Pintos 1 (40,48 km - 14h35)

ES 12 : Super Especial Fernet Branca 2 (6,04 km - 16h38)

ES 13 : Tanti - Mataderos 2 (13,92 km - 18h23)

ES 14 : Los Gigantes - Cuchilla Nevada 2 (16,02 km - 19h08)

ES 15 : Cuchilla Nevada - Rio Pintos 2 (40,48 km - 19h35)