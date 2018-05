Tanak sur sa lancée au Portugal, Neuville débute son 90e rallye avec une 6e place

Thierry Neuville (Hyundai) a pris la sixième place au Rallye du Portugal, sixième manche du championnat du monde WRC, au terme de la courte première spéciale (3.36 km) disputée jeudi soir à Lousada.

Le Belge célèbre son 90e rallye en WRC et devient le pilote noir-jaune-rouge le plus expérimenté dans la catégorie reine (Freddy Loix 89 et François Duval 84).

Le meilleur temps dans cette super spéciale est revenu à Ott Tanak. Le vainqueur de la dernière épreuve, en Argentine, a devancé Teemu Suninen et Sébastien Ogier.

Alors qu'il avait signé la meilleure performance du shakedown, Jari-Matti Latvala a connu un problème de freins qui l'a relégué à près de 4 secondes du vainqueur.

148.66 kilomètres de spéciales sont au programme vendredi. Ogier ouvrira la route et précèdera notre compatriote Neuville.

Le programme de vendredi

ES2 : Viana do Castelo 1 (26.73 km - 10h15)

ES3 : Caminha 1 (18.11 km - 11h20)

ES4 : Ponte de Lima 1 (27.54 km - 11h53)

ES5 : Viana do Castelo 2 (26.73 km - 16h25)

ES6 : Caminha 2 (18.11 km - 17h30)

ES7 : Ponte de Lima 2 (27.54 km - 18h03)

ES8 : Porto Street Stage 1 (1.95 km - 20h03)

ES9 : Porto Street Stage 2 (1.95 km - 20h28)