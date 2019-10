Tänak soulagé : "La pression m'a joué des tours, je réalise un rêve"

Ott Tänak a semblé par moments fébrile sur le Rallye de Catalogne mais a fini par faire parler son talent pour prendre la deuxième place derrière Neuville et s’assurer du titre mondial.

"Je me sens soulagé. C’est le couronnement d’un long voyage. J’ai toujours rêvé de ça. Ça a toujours été un des objectifs de ma vie. Je savais que ce ne serait pas facile mais au final on y est parvenu", a réagi Tänak au micro d’Olivier Gaspard.

L’Estonien nous raconte comment la pression a influé sur sa prestation ce week-end. "J’ai dû prendre mes responsabilités. C’était beaucoup de stress depuis jeudi. La pression, on l’a toute l’année. On y est habitué. Mais ici en catalogne, ce n’était pas une bonne pression. Tout le monde parlait de mon titre et à force d’entendre tout ça, on se rend compte des risques qu’il y a.

Je devais essayer de prendre le moins de risques possible tout en étant performant. Samedi matin, je n’ai pas performé comme d’habitude à cause de la pression mais l’après-midi je suis parvenu à me relaxer et à revenir à mon niveau. C’était la première fois de ma vie que je ressentais une telle pression."

Cité chez Hyundai l’an prochain, Tänak n’a pas coupé court aux rumeurs. "Toutes les possibilités sont ouvertes. J’espère prendre une décision pour la saison prochaine lundi ou mardi."