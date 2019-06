Tanak sort dans la Power Stage et laisse la victoire à Sordo, Neuville sixième en Sardaigne

Alors que la victoire lui semblait promise, Ott Tanak est parti à la faute, a endommagé sa direction et perdu plus de deux minutes dans l'aventure. Le pilote Toyota termine finalement à la cinquième place (+1:30.1) devant le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), sixième (+2:06.7).

Ott Tanak prend malgré tout la tête du championnat...

La Toyota Yaris WRC d'Ott Tanak - © Jaanus Ree - Red Bull Content Pool

Malgré sa mésaventure dans la Power Stage, Ott Tanak s'installe en tête du classement du Championnat du Monde avec 150 points. L'Estonien devance ses deux rivaux dans la course au titre, le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), deuxième à quatre longueurs (146), et le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième avec sept points de retard (143).

Un an après leur bagarre d'anthologie qui avait tourné à l'avantage du pilote belge, qui s'était imposé avec sept dixièmes d'avance sur son rival français, Thierry Neuville et Sébastien Ogier ont vécu un week-end de galère et n'ont jamais été en mesure de lutter pour la victoire.

Le sextuple Champion du Monde en titre est parti plusieurs fois à la faute et termine dans les profondeurs du classement, il se "consolera" avec les quatre points conquis grâce à sa deuxième place dans la Power Stage.

Le quadruple vice-Champion du Monde n'a lui jamais été dans le rythme des meilleurs, handicapé par de mauvais choix de pneus, quelques erreurs, et le comportement de sa voiture, au volant de laquelle il ne s'est jamais senti à l'aise cette semaine.

Thierry Neuville a cependant réussi à empocher les huit points de la sixième place, ainsi que les trois unités de bonus réservées au troisième de la Power Stage, remportée par son coéquipier Andreas Mikkelsen. C'est donc lui qui, au final, réalise la meilleure opération "comptable" du week-end !

Après la pause estivale, le WRC sera de retour sur les mythiques spéciales du Rallye de Finlande, début août. Ott Tanak ouvrira la route sur les terres de l'équipe Toyota, mais ses adversaires ne se font pas beaucoup d'illusions : les troupes de Tommi Makinen devraient "une nouvelle fois" survoler l'épreuve finlandaise...