Tanak s'isole en tête, Loeb chasse Ogier, abandon spectaculaire de Neuville

Ce samedi, le Rallye du Chili, sixième manche de la saison WRC, a connu une journée totalement folle !

Spectacle d'abord durant la matinée. A peine quelques kilomètres parcourus et Kris Meeke commet une grosse erreur, perdant au passage son pare-brise. Après un scratch inaugural, Thierry Neuville part à la faute et réalise 7 à 8 tonneaux dans l'ES8. Le Belge et son copilote Nicolas Gilsoul, transportés à l'hôpital, vont bien.

Spectacle ensuite durant l'après-midi avec un Sébastien Loeb survolté. Le nonuple champion du monde, en bagarre avec Jari-Matti Latvala durant toute la journée, remonte au 3e rang. Le Finlandais rencontre un pépin hydraulique et abandonne dans la dernière spéciale du jour.

En tête, Ott Tanak récolte deux nouveaux meilleurs chronos et s'isole à 30.3 secondes du deuxième, Sébastien Ogier. Suite aux efforts de Loeb, l'écart avec la 2e place d'Ogier n'est plus que de 5.1 secondes.

Dimanche, le programme prévoit quatre spéciales, à partir de 14h08 (heure belge).

ES13 : Bio Bio 1 (12.52 km - 14h08)

ES14 : Lircay (18.06 km - 15h30)

ES15 : San Nicolas (15.28 km - 16h20)

ES16 : Bio Bio 2 - Power Stage (12.52 km - 18h18)