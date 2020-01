Tanak s'attend à "un grand combat" avec Neuville : "Tant que ça reste en spéciale, pas de souci"

L’Estonien Ott Tanak, sacré Champion du Monde en 2019 au volant de la Toyota Yaris WRC, a changé de crémerie durant l’entre-saison et s’apprête à défendre son titre sous les couleurs de Hyundai Motorsport.

Un défi de taille, puisqu’il y retrouvera l’un de ses deux principaux adversaires de ces dernières années, Thierry Neuville, présent chez Hyundai depuis l’arrivée du constructeur sud-coréen en WRC en 2014.

"Depuis mon arrivée, j’ai trouvé tout le monde très passionné, très concentré, a souligné récemment Ott Tanak dans un communiqué de presse de Hyundai Motorsport. Nous partageons la même envie, la même motivation. Après ma première séance d’essais avec la Hyundai i20 Coupé WRC, j’ai été positivement surpris, je me sentais bien dans la voiture. Mais ce n’est jamais facile de changer d’équipe, cela exige beaucoup de travail. Il faut apprendre à connaître ses nouveaux collègues, et puis, évidemment, se sentir de plus en plus à l’aise dans la voiture, et ce dans toutes les conditions imaginables. On va travailler dur, tous ensemble, pour reconduire nos deux titres mondiaux (Hyundai a remporté le titre constructeurs en 2019, ndlr). Tout est possible. J’ai envie de bien démarrer la saison au Monte-Carlo, et d’avoir d’emblée un bon feeling dans la voiture."

Car il ne faudra pas perdre trop de plumes en début de saison, au risque de voir les deux autres principaux candidats au titre, Sébastien Ogier, qui a quitté Citroën pour rejoindre Toyota, et Thierry Neuville, plus affamé que jamais après avoir terminé vice-Champion du Monde pour la cinquième fois de sa carrière en 2019, prendre rapidement le large.

"Je suis un professionnel, et je suis là pour faire mon travail, a repris l’Estonien, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du WRC. Je suis certain que nous serons extrêmement forts avec Thierry, en tant qu’équipe. Je suis sûr qu’il y aura un grand combat, mais tant que ça reste en spéciale, il ne devrait pas y avoir le moindre souci. Avoir un coéquipier solide et rapide, cela renforce l’équipe. Je connais Thierry, je vais comme lui pousser l’équipe dans le développement de la voiture. Cette saison s’annonce passionnante !"