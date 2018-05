Tanak raconte son abandon précoce : "J'ai essayé d'éviter une grosse pierre..."

Ott Tanak a été contraint d'abandonner dans la première spéciale du vendredi au rallye du Portugal, 6e manche du championnat du monde. Le pilote estonien de 30 ans s'est arrêté dès les premiers virages de la spéciale Viana do Castelo (nord) en raison d'une température d'huile moteur trop élevée alors qu'il avait remporté la super spéciale d'ouverture la veille.

"J'ai essayé d'éviter une grosse pierre. Je n'y suis pas parvenu et elle a endommagé le radiateur, entrainant des dommages sur le moteur. Un abandon aussi tôt, on ne s'y attendait pas. C'est assez difficile comme moment, mais nous devons regarder vers le futur. La performance semblait au rendez-vous. J'espère que ce genre de moments ne se reproduira plus à l'avenir", a précisé l'Estonien à notre micro.

Et d'ajouter : "Se battre pour le championnat sera encore plus difficile maintenant. Je continuerai d'attaquer fort à l'avenir."