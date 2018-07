Tanak : "On a eu un peu de chance, les autres pilotes dormaient ce matin"

On l'attendait en forme sur les routes finlandaises de cette 8e épreuve de la saison WRC et il répond totalement aux attentes. Malgré sa 3e position sur la route, Ott Tanak a décroché deux meilleurs chronos ce vendredi matin. Il occupe la tête devant Mads Ostberg et Jari-Matti Latvala.

"C'est un super bon départ pour nous ! On a eu un peu de chance, les autres pilotes dormaient ce matin (sourire). On a pris un peu d'avance grâce à cela, mais ils reviennent déjà un peu. Ma matinée était parfaite, j'ai attaqué au maximum. Je ne peux pas faire plus je crois. Cet après-midi, on doit essayer de récolter une bonne position sur la route pour samedi. Si notre position sur la route est bonne, alors il y aura une vraie bagarre", a avancé l'Estonien à la mi-journée.