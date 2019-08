Tanak : "On a eu un peu de chance... c'est une question de gestion pour la suite"

Leader du championnat, Ott Tanak est en passe de réaliser l'excellente opération du week-end en Finlande, dans le cadre de la neuvième épreuve de la saison WRC. En effet, l'Estonien occupe la première position ce samedi soir. Suivent Esapekka Lappi, à 16.4 secondes, et Jari-Matti Latvala, à 28.8 secondes.

"C'est une belle journée pour nous, je dois reconnaitre qu'on a peut-être eu un peu de chance dans la bataille avec nos équipiers. Je n'étais pas stressé, mais la bagarre était intense. On devait piloter à la limite et faire attention à Lappi aussi, qui a fait du super boulot durant l'après-midi. Dans les sections rapides, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. On peut par contre vite faire une erreur dans les tronçons plus étroits. C'est surtout une question de gestion pour la fin de l'épreuve : on doit suivre les temps de Lappi et contrôler. On doit tout de même garder un bon rythme, c'est sûr", a analysé posément le leader de l'épreuve à notre micro.

Avant de poursuivre : "Après la Sardaigne, c'est important de gagner ce rallye. Mais vous savez, j'aimerais tous les gagner ! Ce serait en tout cas un bon boost pour l'équipe. Qui plus est, les voitures sont développées tout près d'ici. La signification est grande pour moi aussi car je vis derrière la frontière. Il y a beaucoup de supporters estoniens présents. Mais attention... il reste une journée. Il faut garder notre concentration."