Tanak meilleur temps du shakedown finlandais devant Neuville, Ogier 6e

3 runs done in @RallyFinland shakedown



Here's how it stands:

1. Tänak 1'53.8

2. Neuville +0.3s

3. Breen +0.8s

4. Mikkelsen +0.9s

5. Suninen +1.0s

6. OGIER / Meeke / Latvala +1.2s

9. Lappi +1.5s

10. Greensmith +3.5s#RallyFinland #WRC pic.twitter.com/4peti8GlSG