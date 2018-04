Tanak : "La bagarre avec Neuville et Meeke pour la 2e place est très belle"

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) a accru son avance en tête du Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde WRC, à l'issue de la 7e épreuve spéciale, samedi matin.

Le quintuple champion du monde devance désormais Thierry Neuville (Hyundai) de 41.6 secondes, Kris Meeke (Citroën) de 46.8 secondes et Ott Tänak (Toyota), meilleur temps dans l'ES7, de 48.9 secondes.

"Nous avons effectué une bonne progression depuis hier. J'ai rencontré un petit problème de puissance puis un souci de notes ce matin. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour avoir les bonnes sensations, mais ça semble en ordre. L'équilibre de la voiture est maintenant au niveau. On veut maintenir le bon rythme durant l'après-midi. J'ai confiance en la voiture, le feeling est de plus en plus positif. La bagarre avec Neuville et Meeke est très belle", a précisé l'Estonien au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Corse.