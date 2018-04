Tanak : "J'ai attaqué extrêmement fort, c'est le prix à payer si on veut gagner"

Très impressionnant ce vendredi, avec notamment cinq meilleurs chronos sur sept et, au passage, son centième scratch en WRC, Ott Tanak s'est constitué une belle avance au Rallye d'Argentine, cinquième manche de la saison.

L'Estonien de chez Toyota possède 22.7 secondes d'avance sur Kris Meeke, 28.6 sec sur Thierry Neuville, 29.5 sur Dani Sordo et 36.4 sur Sébastien Ogier.

"Sincèrement, c'était une très belle journée. C'est toujours plus beau quand les chronos sont aussi bons. Les conditions étaient difficiles et la journée était chargé. J'ai attaqué extrêmement fort, j'étais tout proche de la limite. C'est le prix à payer si on veut se battre pour la victoire et gagner des rallyes. Je comprends de mieux en mieux la voiture. Le team et moi avons beaucoup travaillé, c'est beau de voir tous les membres du team passionnés par nous aider pour faire avancer la voiture. C'est prometteur pour le futur", a souri l'Estonien à notre micro après l'ES8.

"La pluie et le brouillard pourraient s'inviter à la fête samedi, ça va rendre les choses encore plus intéressantes. De manière générale, les spéciales sont rapides et la Toyota apprécie cela. On restera concentré car la bagarre s'annonce rude", a-t-il conclu avec lucidité.