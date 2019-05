Ott Tanak - © Twitter - Ott Tanak

Tanak intraitable au Chili devant Ogier et Loeb, Neuville perd la tête du championnat - WRC -... Ce dimanche, Ott Tanak a empoché le Rallye du Chili, sixième manche du championnat du monde des rallyes. L’épreuve chilienne faisait son apparition au calendrier WRC et s’est avérée très spectaculaire. Le premier gros fait de course est survenu samedi, dans la huitième spéciale. Thierry Neuville, dans le rythme et sur le podium, s’est fait une énorme frayeur. Le pilote belge a été transporté, en compagnie de son copilote Nicolas Gilsoul, à l’hôpital. Nos deux compatriotes vont bien. La bagarre n’a pas baissé en intensité après cet incident. Sébastien Loeb, en grande forme après avoir pris ses marques, est remonté jusqu’au 3e rang et a titillé la 2e position de Sébastien Ogier jusqu’au terme de l’épreuve. Tanak, impeccable et déjà en tête vendredi, a bouclé l’épreuve avec 23.1 secondes d’avance sur Ogier et 30.2 secondes sur Loeb. Elfyn Evans et Teemu Suninen complètent le top 5 du parcours. Au classement général, Neuville cède la première position à Ogier. Le Français (122 points) devance Tanak (112) et notre compatriote (110).