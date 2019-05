Le débrief WRC - © RTBF.be

Tanak intouchable, Neuville à deux vitesses, la poisse chez Hyundai vendredi - WRC - Rallye du... Ott Tanak était en tête du rallye du Portugal à l'issue de la 1re journée, emmenant les deux autres Toyota de ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke, et devant ses principaux adversaires Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Citroën). Neuville n'était pas dans le rythme dans la matinée, il est totalement revenu dans le coup ensuite. Ses coéquipiers de Hyundai sont eux dans les profondeurs du classement après avoir rencontré, dans la matinée, des ennuis d'alimentation d'essence. Sébastien Loeb est à 17 minutes et 24 secondes du leader et Dani Sordo à 21 minutes et 46 secondes. Ogier, actuel leader du championnat avec 10 points d'avance sur Tanak, reste lui en embuscade à moins de 26 secondes de l'Estonien. Dans son débriefing de vendredi, Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal, revient sur les faits marquants de la journée et tend son micro aux principaux protagonistes.