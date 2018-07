Tanak inarrêtable en Finlande, Neuville ne concède que 6 unités à Ogier

L’Estonien Ott Tanak (Toyota) a remporté le rallye de Finlande 2018, huitième manche de la saison WRC, ce dimanche après-midi. Littéralement inarrêtable, le pilote Toyota a devancé Mads Ostberg (Citroën) et Jari-Matti Latvala (Toyota).

Dominateur et régulier de bout en bout, le pilote de 30 ans ajoute un deuxième succès à sa saison 2018 après avoir décroché le rallye d'Argentine. Ce quatrième succès en WRC pour Tänak lui permet de consolider sa 3e place au classement général (107).

Week-end plus délicat pour Sébastien Ogier (5e) et Thierry Neuville (9e), ouvreur vendredi et excellent quatrième de la Power Stage. Le champion en titre français reprend ainsi 6 unités au leader belge du championnat du monde (153 contre 132).

Le prochain rendez-vous du Championnat du monde des rallyes aura lieu sur asphalte en Allemagne dans trois semaines.