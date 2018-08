L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Allemagne, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, alors qu'il ne reste qu'une spéciale à disputer ce dimanche. Suivez la Power Stage en direct vidéo !

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), en difficulté vendredi et samedi à cause du comportement de sa voiture, est remonté de la quatrième à la deuxième place ce dimanche matin, à 32.6 secondes d'Ott Tanak, après avoir signé le scratch dans l'ES16 et un autre très bon temps dans l'ES17.

Le leader du Championnat du Monde a également profité des soucis rencontrés par Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), victime de problèmes techniques dès les premiers mètres de la journée puis rapidement contraint à l'abandon, et Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), qui est parti à la faute et a endommagé sa voiture avant de jeter l'éponge avant le départ de l'ES17.

Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) se retrouve troisième à 24.4 secondes de Thierry Neuville après avoir été incapable de suivre le rythme du pilote belge dans les deux spéciales au programme de la matinée.

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) grimpe lui à la quatrième place, avec 19.9 secondes d'avance sur son coéquipier Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC).