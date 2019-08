Debrief dimanche - © Tous droits réservés

Tanak favori pour le titre, Neuville et Ogier vont devoir sortir le grand jeu - WRC - Rallye de... Ott Tanak a remporté dimanche le rallye de Finlande, augmentant son avance au championnat du monde WRC sur ses poursuivants immédiats Sébastien Ogier (5e) et Thierry Neuville (6e). L'Estonien a devancé Esapekka Lappi et Jari-Matti Latvala. Cerise sur le gâteau, Tanak a aussi empoché la Power Stage, synonyme de cinq points complémentaires. Carton plein donc. C'est la 4e victoire cette année en WRC pour l'Estonien qui avait déjà remporté le rallye de Finlande l'an dernier. Il compte désormais 180 points au classement provisoire, pour 158 au sextuple champion du monde Ogier et 155 à Neuville. Dans son débriefing du dimanche, Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Finlande, revient sur les enseignements majeurs de l'épreuve.