Tanak en feu vendredi, drapeau rouge contesté pour Neuville - WRC - Rallye du Chili - 11/05/2019 L'Estonien Ott Tanak (Toyota) domine les débats au Rallye du Chili, 6e manche inédite du Championnat du monde (WRC), devant le Français Sébastien Ogier (Citroën) à l'issue de la première journée vendredi. Tanak, qui a pris les commandes dans la deuxième spéciale et signé trois meilleurs temps en six ES, dispose d'un matelas de 22.4 sec sur le sextuple champion du monde, de 28.8 sec sur le 3e, le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota), et de 29.5 sec sur le 4e et leader du classement des pilotes, notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai), ouvreur pour ce premier jour de course. Dans son débriefing de vendredi, Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Chili, revient sur les faits marquants de la journée et tend son micro aux principaux protagonistes.