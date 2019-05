Tanak emmène un triplé Toyota, 2 scratches et la 4e place pour Neuville

Une grosse domination Toyota s'est installé sur la première journée du Rallye du Portugal, septième manche de la saison WRC, ce vendredi. L'Estonien Ott Tanak a pris la tête devant ses équipiers Jari-Matti Latvala (+17.3 secondes) et Kris Meeke (+22.8 secondes).

En difficulté durant la matinée, Thierry Neuville est parfaitement remonté au quatrième rang (+24.2 secondes), juste devant Sébastien Ogier (+25.8 secondes). Les malchanceux du jour se nomment Sébastien Loeb (souci d'arrivée d'essence), Dani Sordo (même problème que Loeb alors que l'Espagnol était en tête), Teemu Suninen (panne de frein), Esapekka Lappi (crevaison) ou encore Elfyn Evans (souci mécanique).

Samedi, le programme de l'épreuve portugaise prévoit six spéciales pour un total de 160.70 kilomètres.

ES8 : Vieira do Minho 1 (20.53 km - 9h38)

ES9 : Cabeceiras de Basto 1 (22.22 km - 10h31)

ES10 : Amarante 1 (37.60 km - 11h47)

ES11 : Vieira do Minho 2 (20.53 km - 16h08) - En direct vidéo sur RTBF.be/sport et RTBF Auvio

ES12 : Cabeceiras de Basto 2 (22.22 km - 17h01)

ES13 : Amarante 2 (37.60 km - 18h17)