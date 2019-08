Tanak contrôle Lappi, Latvala et Meeke se loupent, Neuville attentiste samedi

L'Estonien Ott Tanak (Toyota) était en tête du rallye de Finlande samedi soir avant la dernière journée, devançant le Finlandais Esapekka Lappi (Citroën) qui a profité des déboires de son compatriote Jari-Matti Latvala (Toyota). Tanak, actuel leader du championnat du monde, a été épargné par les aléas qui ont frappé Latvala (crevaison) et le Britannique Kris Meeke, le 3e homme de Toyota, qui a cassé jeudi sa suspension arrière en heurtant une pierre et a dû abandonner alors qu'il était 3e.

Tanak a pris un peu de champ en tête du rallye et compte désormais 16,4 secondes d'avance sur Lappi et 28,8 secondes sur Latvala. Le Français Sébastien Ogier (Citroën) a aussi réussi une bonne opération. Malade pendant la nuit de vendredi à samedi, il est toutefois parvenu à se maintenir dans le rythme de la course et pointait avant la dernière journée à la 5e position à 53 secondes de Tanak mais seulement 2,6 petites secondes du 4e, le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai).

Il garde surtout à distance Thierry Neuville (Hyundai). Le Belge, actuellement 3e au championnat du monde derrière Tanak et Ogier, etait en 7e position samedi soir à près d'une minute et 20 secondes du leader et plus de 26 secondes d'Ogier.

