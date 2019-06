Le débrief du WRC - © RTBF.be

Tanak confiant, superbe journée de Neuville, la cata pour Latvala samedi - WRC - Rallye du... Ott Tanak (Toyota) gardait la tête du rallye du Portugal à l'issue de la 2e journée, samedi, devant son équipier Kris Meeke mais les voitures japonaises ont connu des ennuis d'amortisseurs qui les placent sous la menace de leurs adversaires. L'avantage de Tanak sur Meeke a fondu pour s'établir à 4,3 secondes à l'issue de la 13e et dernière spéciale de la journée. Thierry Neuville (Hyundai) ne pointait plus qu'à 9,2 secondes et Sébastien Ogier (Citroën) à 21 secondes. C'est le 3e pilote de Toyota, Jari-Matti Latvala, qui était le grand perdant. Encore 2e à 5 secondes de son équipier estonien à la mi-journée, il a cassé un amortisseur dans la 12e spéciale, perdant près d'une minute dans l'affaire et tombant à la 5e place. Il n'a pas pu ensuite prendre le départ de la 13e spéciale. Dans son débriefing de samedi, Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal, revient sur les faits marquants de la journée et tend son micro aux principaux protagonistes.